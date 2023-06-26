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Путин оставил бойцам «Вагнера» только три варианта действий после мятежа в Ростове

26 июня 2023, 19:25
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин
Бойцы «Вагнера», участвовавшие в выступлениях в Ростове, могут заключить контракт с Минобороны или другими силовыми ведомствами, вернуться домой или уехать в Беларусь, заявил Путин.

Владимир Путин прокомментировал выступление бойцов «Вагнера» в Ростове и других городах России. Он считает, что организаторы мятежа «потеряли адекватность», а их действия могли привести к кровопролитной гражданской войне.

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Однако нашел среди «Вагнера» Путин и патриотов. Им он предложил три варианта действий. Первый — это заключить контракт с Минобороны или другими силовыми ведомствами и вернуться на фронт добровольцем. Второй — прекратить службу и вернуться домой. Наконец, третий — уехать в Беларусь.

Путин добавил, что дает право исправить ошибку всем, кто участвовал в выступлениях.

Накануне вечером глава ЧВК «Вагнер» Пригожин рассказал о предпосылках выступления «Оркестра» в Ростове.

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