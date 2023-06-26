Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Владимир Путин прокомментировал выступление бойцов «Вагнера» в Ростове и других городах России. Он считает, что организаторы мятежа «потеряли адекватность», а их действия могли привести к кровопролитной гражданской войне.
Однако нашел среди «Вагнера» Путин и патриотов. Им он предложил три варианта действий. Первый — это заключить контракт с Минобороны или другими силовыми ведомствами и вернуться на фронт добровольцем. Второй — прекратить службу и вернуться домой. Наконец, третий — уехать в Беларусь.
Путин добавил, что дает право исправить ошибку всем, кто участвовал в выступлениях.
Накануне вечером глава ЧВК «Вагнер» Пригожин рассказал о предпосылках выступления «Оркестра» в Ростове.