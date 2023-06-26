Однако нашел среди «Вагнера» Путин и патриотов. Им он предложил три варианта действий. Первый — это заключить контракт с Минобороны или другими силовыми ведомствами и вернуться на фронт добровольцем. Второй — прекратить службу и вернуться домой. Наконец, третий — уехать в Беларусь.