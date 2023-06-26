Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Юный житель поселка Каяльского обратился к президенту с просьбой подарить электропастуха. Дело в том, что у него есть свое стадо из восьми коз и одной коровы, для которого и требуется устройство.
«В результате мальчик получил подарок от главы государства, его передал глава администрации Азовского района», — уточнили в управлении.
Отмечается, что школьник планирует в дальнейшем работать в сфере животноводства.
Ранее герои СВО рассказали, как получали госнаграды из рук Путина в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.