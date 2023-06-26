rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Изображение материала

Путин подарил пастуха школьнику из Ростовской области

26 июня 2023, 12:14
Фото: 1mi
Президент России Владимир Путин передал подарок школьнику из Ростовской области, сообщает региональное управление ветеринарии.

Юный житель поселка Каяльского обратился к президенту с просьбой подарить электропастуха. Дело в том, что у него есть свое стадо из восьми коз и одной коровы, для которого и требуется устройство.

«В результате мальчик получил подарок от главы государства, его передал глава администрации Азовского района», — уточнили в управлении.

«Гражданина Ростова-на-Дону» подарил донским школам банк «Центр-инвест»
Узнать подробнее

Отмечается, что школьник планирует в дальнейшем работать в сфере животноводства.

Ранее герои СВО рассказали, как получали госнаграды из рук Путина в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростове депутат подарил городским чиновникам букеты из свежей амброзии с ЗападногоВ Ростовской области подписчикам сельской газеты подарят живых баранов
#Илья Протвинов#Владимир Путин#Дети#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Подарок президента#Пастух в Ростовской области#Просьба пастуха
Подпишитесь
Мятеж Пригожина в Ростове-на-Дону застал врасплох все американское ЦРУ
Сегодня, 09:55
«Тачанка» и «Ростовчанка»: скульптор Анатолий Скнарин, создавший символы Ростова
Сегодня, 10:58
Голубев заявил о выплате донским контрактникам и добровольцам по 100 тыс рублей
Сегодня, 08:46
По М-4 «Дон» из Ростова на Москву растянулась огромная пробка 26 июня
Сегодня, 09:29
Юрист объяснил ростовчанам, как говорить по телефону, не опасаясь кражи денег
Сегодня, 09:31
Представители УК украли 30 млн рублей у жителей в Ростовской области
Сегодня, 10:19