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Владимир Путин прокомментировал выступление бойцов «Вагнера» в Ростове и их продвижение по другим городам страны. Президент назвал организаторов мятежа людьми, потерявшими адекватность. Он добавил, что все действия, предпринятые в день выступления, были направлены на предотвращение кровопролития.
Также Путин поблагодарил тех бойцов «Вагнера», кто отказался от «братоубийственного кровопролития». Он назвал их патриотами и предложил заключить контракт с Минобороны, либо отправиться домой к семьям или же уехать в Беларусь.
Ранее Евгений Пригожин рассказал о предпосылках выступления ЧВК «Вагнер» в Ростове.