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Путин сделал «определяющее судьбу России» обращение после событий в Ростове 24 июня

26 июня 2023, 20:00
Фото: Сайт Кремля
Владимир Путин
Все решения, принятые 24 июня, были нацелены на предотвращение кровопролития, заявил президент Владимир Путин.

Владимир Путин прокомментировал выступление бойцов «Вагнера» в Ростове и их продвижение по другим городам страны. Президент назвал организаторов мятежа людьми, потерявшими адекватность. Он добавил, что все действия, предпринятые в день выступления, были направлены на предотвращение кровопролития.

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Также Путин поблагодарил тех бойцов «Вагнера», кто отказался от «братоубийственного кровопролития». Он назвал их патриотами и предложил заключить контракт с Минобороны, либо отправиться домой к семьям или же уехать в Беларусь.

Ранее Евгений Пригожин рассказал о предпосылках выступления ЧВК «Вагнер» в Ростове.

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