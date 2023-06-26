rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2023, 20:42

Published 26 июня 2023, 20:42

Modified 26 июня 2023, 20:44

Updated 26 июня 2023, 20:44

Ростов-на-Дону накрыло сильнейшим ливнем и градом вечером 26 июня

Ростов-на-Дону накрыло сильнейшим ливнем и градом вечером 26 июня

26 июня 2023, 20:42
Фото: 1MI. Ростов-на-Дону накрыло сильнейшим ливнем и градом вечером 26 июня
Ростов-на-Дону накрыло сильным ливнем вечером 26 июня, прогнозируется не менее пяти миллиметров осадков, информацию об этом предоставили в гидрометцентре.

Напомним, днем синоптики СК УГМС по Ростовской области объявили, что 26 и 27 июня в регионе ожидается жара с градом и грозой.

Уже вечером, около 23.00 мск на Ростов-на-Дону обрушился ливень, только за это время в городе пролилось более четырех миллиметров осадков. Дождь настолько плотный, что за стеной ливня снизилась видимость. А жители восточной части города, в частности Пролетарского и Первомайского районов, сообщают о граде.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода сохранится до вечера 27 июня, а потому жителям необходимо быть осторожными, стараться избегать затопляемых участков улиц, а также найти укрытие на время сильного ветра или града, способных обрушить деревья, рекламные щиты и оборвать линии электропередачи. Автомобилистам также следует собирать ПДД и выбирать безопасную скорость движения из-за неблагоприятной дорожной обстановки.

Читайте также:
Ливень затопил Батайск днем 26 июняМощный ливень с градом обрушились на Ростов днем 26 июняМощный ливень обрушился на Северный в Ростове 25 июня
#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Последние новости Ростова на сегодня#Штормовое предупреждение в Ростове#Ливень в Ростове#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика