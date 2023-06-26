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Ростов-на-Дону накрыло сильнейшим ливнем и градом вечером 26 июня

26 июня 2023, 20:42
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону накрыло сильнейшим ливнем и градом вечером 26 июня
Ростов-на-Дону накрыло сильным ливнем вечером 26 июня, прогнозируется не менее пяти миллиметров осадков, информацию об этом предоставили в гидрометцентре.

Напомним, днем синоптики СК УГМС по Ростовской области объявили, что 26 и 27 июня в регионе ожидается жара с градом и грозой.

Уже вечером, около 23.00 мск на Ростов-на-Дону обрушился ливень, только за это время в городе пролилось более четырех миллиметров осадков. Дождь настолько плотный, что за стеной ливня снизилась видимость. А жители восточной части города, в частности Пролетарского и Первомайского районов, сообщают о граде.

Видео очевидца ливня и града в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Согласно прогнозам синоптиков, непогода сохранится до вечера 27 июня, а потому жителям необходимо быть осторожными, стараться избегать затопляемых участков улиц, а также найти укрытие на время сильного ветра или града, способных обрушить деревья, рекламные щиты и оборвать линии электропередачи. Автомобилистам также следует собирать ПДД и выбирать безопасную скорость движения из-за неблагоприятной дорожной обстановки.

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