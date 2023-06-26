Ростов-на-Дону накрыло сильнейшим ливнем и градом вечером 26 июня

Уже вечером, около 23.00 мск на Ростов-на-Дону обрушился ливень, только за это время в городе пролилось более четырех миллиметров осадков. Дождь настолько плотный, что за стеной ливня снизилась видимость. А жители восточной части города, в частности Пролетарского и Первомайского районов, сообщают о граде.