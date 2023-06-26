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Ростовчане попросили не вешать на ЧВК «Вагнер» городские проблемы

26 июня 2023, 14:45
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону напомнили, что проблемы с дорогами в городе были еще до прихода ЧВК «Вагнер», сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Военная техника на центральных улицах города появилась на выходных, она свободна ездила по дорогам общего пользования. Теперь все бойцы вернулись в полевые лагеря, а ответственные лица проверили состояние дорог.

Появлялась информация, что техника вагнеровцев повредила около 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Кроме того, оказались неисправны две трамвайные стрелки.

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В соцсетях горожане начали писать, что проблемы с дорогами были еще до появления военной техники.

«Стрелки там разве в порядке были? Трамваи с завидной периодичностью с рельс в том месте сходили», — пишут ростовчане.

«Хорошо, что есть на кого свалить…», — возмутились ростовчане.

«Там все время были проблемы, когда едешь на трамвае с ЗЖМ, то постоянно ломались рельсы», — говорится в комментариях.

Ростовчане напомнили, что в городе есть разбитые дороги и на улицах, где ездила военная техника.

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