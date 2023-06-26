Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Военная техника на центральных улицах города появилась на выходных, она свободна ездила по дорогам общего пользования. Теперь все бойцы вернулись в полевые лагеря, а ответственные лица проверили состояние дорог.
Появлялась информация, что техника вагнеровцев повредила около 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Кроме того, оказались неисправны две трамвайные стрелки.
В соцсетях горожане начали писать, что проблемы с дорогами были еще до появления военной техники.
«Стрелки там разве в порядке были? Трамваи с завидной периодичностью с рельс в том месте сходили», — пишут ростовчане.
«Хорошо, что есть на кого свалить…», — возмутились ростовчане.
«Там все время были проблемы, когда едешь на трамвае с ЗЖМ, то постоянно ломались рельсы», — говорится в комментариях.
Ростовчане напомнили, что в городе есть разбитые дороги и на улицах, где ездила военная техника.