Ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО

В то же время ростовчане рассказывают, что обычные гражданские лица в большинстве своем добродушно относились к бойцам, служащим на Украине и в новых регионах России. Многие общались с ними, приносили еду и воду, фотографировались и провели в компании «вагнеровцев» почти весь день, обсуждая обстановку в зоне СВО.