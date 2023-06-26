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Ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО

26 июня 2023, 10:17
Фото: Виктория Прутковская / rostovgazeta.ru
Ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО
Ростовчане рассказали, что, несмотря на мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер» в городе 24 июня сохранялась напряженная обстановка, об этом сообщил портал «РБК».

Напомним, на минувших выходных в Ростов нагрянули бойцы ЧВК «Вагнер», которые осели в городе почти на сутки, вызвав усиление мер безопасности во всем регионе.

Несмотря на то, что большая часть жителей с теплом отнеслась к приезду защитников, ситуация все же была напряженной.

Один из бойцов рассказал изданию, что они вошли в город в час ночи, получив команду не допускать столкновений с силовиками. И хотя их пропускали в город по собственной воле без открытия огня, напряжение ощущалось.

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«Друг напротив друга с оружием могли стоять люди, выросшие в одном дворе», — рассказал информатор.

В то же время ростовчане рассказывают, что обычные гражданские лица в большинстве своем добродушно относились к бойцам, служащим на Украине и в новых регионах России. Многие общались с ними, приносили еду и воду, фотографировались и провели в компании «вагнеровцев» почти весь день, обсуждая обстановку в зоне СВО.

«Я точно знала, что стрелять не будут, никого убивать не будут. Чего мне паниковать? Это же свои пришли», — рассказала ростовчанка, добавив, что обстановка в городе спустя несколько часов стала напоминать городской праздник.

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