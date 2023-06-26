Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Жители Ростова стали массово разыскивать в соцсетях бойцов ЧВК «Вагнер», с которыми познакомились в субботу во время выступлений добровольцев рядом со штабом ЮВО. Девушки разыскивают понравившихся мужчин и парней, приехавших в город. К постам они прикладывают фотографии бойцов с подписями: «Найдись. Очень милый», «Найдись. Познакомились у танка 24 июня. Понравился».
Ищут добровольцев и мужчины. Некоторые ростовчане успели подружиться с бойцами и не хотят терять с ними связь.
Комментаторы призывают ростовчанок успокоиться и дождаться возвращения добровольцев с фронта, чтобы продолжить общение в живую, а не в сети.
Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.