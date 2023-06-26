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Ростовчанки массово ищут бойцов «Вагнера», с которыми познакомились в Ростове

26 июня 2023, 13:08
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Жители Ростова стали разыскивать в соцсетях бойцов «Вагнера»
Жители Ростова стали разыскивать в соцсетях бойцов «Вагнера», с которыми подружились во время выступления, сообщения об этом массово публикуются в соцсетях.

Жители Ростова стали массово разыскивать в соцсетях бойцов ЧВК «Вагнер», с которыми познакомились в субботу во время выступлений добровольцев рядом со штабом ЮВО. Девушки разыскивают понравившихся мужчин и парней, приехавших в город. К постам они прикладывают фотографии бойцов с подписями: «Найдись. Очень милый», «Найдись. Познакомились у танка 24 июня. Понравился».

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Ищут добровольцев и мужчины. Некоторые ростовчане успели подружиться с бойцами и не хотят терять с ними связь.

Комментаторы призывают ростовчанок успокоиться и дождаться возвращения добровольцев с фронта, чтобы продолжить общение в живую, а не в сети.

Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.

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