Жители Ростова стали массово разыскивать в соцсетях бойцов ЧВК «Вагнер», с которыми познакомились в субботу во время выступлений добровольцев рядом со штабом ЮВО. Девушки разыскивают понравившихся мужчин и парней, приехавших в город. К постам они прикладывают фотографии бойцов с подписями: «Найдись. Очень милый», «Найдись. Познакомились у танка 24 июня. Понравился».