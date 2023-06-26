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Published Сегодня, 09:58
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Согласно прогнозу метеорологов, в понедельник, 26 июня, в Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия — кратковременные дожди с грозой и сильными ливнями. В течение всего дня будет дуть достаточно сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду, при порывах его скорость увеличится до 18 метров в секунду. При этом температура воздуха будет достаточно высокой и поднимется до +32 градусов, на востоке области и вовсе до +36 градусов.
Во вторник, 27 июня, дончан ожидает сильная гроза и даже град, несмотря на 32-градусную жару. За сутки температура будет меняться от +9 до + 32 градусов, Ростовскую область накроет сильным ветром скоростью до 18 метров в секунду, а на дорогах в утреннее и ночное время видимость существенно снизится из-за густого тумана.
Призываем проявить осторожность и внимательно следить за соблюдением ПДД в условиях непогоды как водителями, так и пешеходами, а также не задерживаться на улицы во время непогоды.
Ранее в Ростове СЖМ накрыло мощным ливнем.