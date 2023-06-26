Согласно прогнозу метеорологов, в понедельник, 26 июня, в Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия — кратковременные дожди с грозой и сильными ливнями. В течение всего дня будет дуть достаточно сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду, при порывах его скорость увеличится до 18 метров в секунду. При этом температура воздуха будет достаточно высокой и поднимется до +32 градусов, на востоке области и вовсе до +36 градусов.