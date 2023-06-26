Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В Интернете появились сообщения о якобы нехватке препаратов в аптеках. Эта информация не соответствует действительности.
«В аптеках и региональной оптовой сети находится достаточное количество лекарственных препаратов. Организации работают в обычном режиме», — уточнило ведомство.
Отмечается, что перебоев с поставкам не наблюдается. Вместе с этим нет и ажиотажного спроса на лекарства.
Стало также известно, что на складах есть достаточное количество препаратов.
Ранее появилась информация, что Росздравнадзор проверит аптеку в Таганроге, разгромленную местной зоозащитницей.