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Слухи о нехватке лекарств опровергли в Ростове-на-Дону

26 июня 2023, 12:37
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону опровергли распространяемую в соцсетях информацию о нехватке лекарств в аптеках, сообщает территориальный орган Росздравнадзора.

В Интернете появились сообщения о якобы нехватке препаратов в аптеках. Эта информация не соответствует действительности.

«В аптеках и региональной оптовой сети находится достаточное количество лекарственных препаратов. Организации работают в обычном режиме», — уточнило ведомство.

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Отмечается, что перебоев с поставкам не наблюдается. Вместе с этим нет и ажиотажного спроса на лекарства.

Стало также известно, что на складах есть достаточное количество препаратов.

Ранее появилась информация, что Росздравнадзор проверит аптеку в Таганроге, разгромленную местной зоозащитницей.

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