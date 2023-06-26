Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
На улице Зоологической загорелась крыша экзотариума на площади 300 квадратных метров. Возгоранию присвоили второй ранг сложности, а на месте работают четыре пожарных наряда.
Известно, что никому не потребовалась медицинская помощь и никто не погиб. Но что стало причиной пожара на данный момент остается загадкой.
В этой зоне ограничено движение, поэтому автомобилистов просят выбирать альтернативные пути. Что касается животных, то их эвакуировали на безопасное расстояние.
Ранее в сети появилось видео пожара в зоопарке Ростова 26 июня.