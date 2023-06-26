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Стали известны подробности крупного пожара в зоопарке в Ростове вечером 26 июня

26 июня 2023, 17:26
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону вечером в понедельник, 26 июня, начался пожар на территории зоопарка. Что будет с животными и какую площадь уничтожило пламя, в материале RostovGazeta.

На улице Зоологической загорелась крыша экзотариума на площади 300 квадратных метров. Возгоранию присвоили второй ранг сложности, а на месте работают четыре пожарных наряда.

Известно, что никому не потребовалась медицинская помощь и никто не погиб. Но что стало причиной пожара на данный момент остается загадкой.

Животных успели вынести во время пожара в зоопарке Ростова 26 июня
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В этой зоне ограничено движение, поэтому автомобилистов просят выбирать альтернативные пути. Что касается животных, то их эвакуировали на безопасное расстояние.

Ранее в сети появилось видео пожара в зоопарке Ростова 26 июня.

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