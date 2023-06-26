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Стало известно, где находится Сергей Шойгу после мятежа в Ростове-на-Дону

26 июня 2023, 07:59
Фото: 1mi
После произошедших в Ростове-на-Дону событий с ЧВК «Вагнер» министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск, сообщили в Telegram-канале министерства.


Напомним, что в центре Ростова всю субботу находилась военная техника ЧВК «Вагнер». А по факту призыва к военному мятежу возбудили уголовное дело.

В результате все удалось решить мирно в рамках проведенных с основателем ЧВК Евгением Пригожиным переговоров. Теперь все бойцы вернулись в полевые лагеря.

Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже в Ростове
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В понедельник в Минобороны сообщили, что глава министерства Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск. Здесь ему доложили формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва.

Добавим, что сейчас в Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера».

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