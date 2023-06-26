Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Напомним, что в центре Ростова всю субботу находилась военная техника ЧВК «Вагнер». А по факту призыва к военному мятежу возбудили уголовное дело.
В результате все удалось решить мирно в рамках проведенных с основателем ЧВК Евгением Пригожиным переговоров. Теперь все бойцы вернулись в полевые лагеря.
В понедельник в Минобороны сообщили, что глава министерства Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск. Здесь ему доложили формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва.
Добавим, что сейчас в Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера».