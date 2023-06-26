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Стало известно, почему полиция уступила мятежникам ЧВК «Вагнер» центр Ростова-на-Дону

26 июня 2023, 11:22
Фото: 1mi

Стало известно, почему полицейские уступили центр Ростова мятежникам из ЧВК «Вагнер»

В Ростове-на-Дону представители ЧВК «Вагнер» смогли спокойно занять центр города, так как полицейским якобы запретили стрелять, пишут СМИ.

161.ру со ссылкой на источник пишет, что правоохранителям было запрещено вмешиваться в ситуацию и стрелять. Это сделали в целях безопасности людей.

«Приказали сидеть смирно и ждать решения, чтобы не прозвучало ни одного выстрела. В отделе полиции на Буденновском сотрудников продержали около суток, разрешили пользоваться доставками еды, но они не работали в субботу», — уточнило издание.

Ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО
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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Издание уточнило, что в регионе также действовал план «Крепость», который предполагал взятие под особую охрану зданий МВД, ФСБ и ФСИН.

Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.

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