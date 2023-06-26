Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
161.ру со ссылкой на источник пишет, что правоохранителям было запрещено вмешиваться в ситуацию и стрелять. Это сделали в целях безопасности людей.
«Приказали сидеть смирно и ждать решения, чтобы не прозвучало ни одного выстрела. В отделе полиции на Буденновском сотрудников продержали около суток, разрешили пользоваться доставками еды, но они не работали в субботу», — уточнило издание.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Издание уточнило, что в регионе также действовал план «Крепость», который предполагал взятие под особую охрану зданий МВД, ФСБ и ФСИН.
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