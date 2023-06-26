«Тачанка» и «Ростовчанка»: скульптор Анатолий Скнарин, создавший символы Ростова

Но я не думал, что у этого памятника, который также стал символом нашего города, была непростая судьба. Помню, как-то Анатолий Андреевич рассказал мне следующее. Некоторые идеологи и цензоры того времени его не поняли. Почему? Да потому что он изобразил рабочих с обнаженными торсами. А тогда, в годы застоя, на подобное никто не решался. Вот потому некоторым партработникам это не понравилось. К чему, мол, изображать полуголых мужчин. Более того, партработники даже обращались за консультацией по этому вопросу на философский факультет Ростовского государственного университета. К счастью, ростовские ученые-философы дали заключение, что композиция Скнарина не только прекрасна, но и с идеологической точки зрения безупречна.