«Тачанка» и «Ростовчанка»: скульптор Анатолий Скнарин, создавший символы Ростова

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Помню, когда я был еще школьником, мы всем классом ездили к «Тачанке» и учителя проводили там патриотические уроки. В советское время такие уроки были регулярными, на них нам рассказывали и о Великой Октябрьской социалистической революции, и о Гражданской войне, ее героях. Тогда мне казалось, что авторы монумента «Тачанка» люди особые. А Скнарин был для меня советским Микеланджело.
Конечно, в то время я никак не мог думать о том, что с этим выдающимся человеком познакомлюсь и буду общаться. Но, к счастью, судьба свела меня с Анатолием Андреевичем. Мне очень приятно вспоминать, что он всегда с супругой приходил на презентации моих книг. Горжусь также тем, что я имел честь бывать у него в гостях.
Анатолий Андреевич был гостеприимным хозяином и замечательным рассказчиком. Сколько интересных историй и городских баек он поведал мне!
Например, вот такая интересная история, связанная с «Ростовчанкой». Думаю, никто не станет спорить с тем, что эта скульптура является украшением нашей набережной. Я знал, что по городу давно ходили слухи о том, что скульптор изобразил свою супругу. И, конечно, я спросил Скнарина об этом. Лукаво улыбаясь, Анатолий Андреевич сказал мне: «Пусть думают. Но это не совсем так. Это собирательный образ всех ростовчанок. Хотя, безусловно, моя жена меня вдохновляла».
Уверен, что для многих ростовчан Западный жилой район ассоциируется с памятником Стачке 1902 года.
Как только в народе этот памятник не называют! И «Пьяные друзья», и «Шеф, подвези на Западный». Это уже стало частью городского фольклора.
Но я не думал, что у этого памятника, который также стал символом нашего города, была непростая судьба. Помню, как-то Анатолий Андреевич рассказал мне следующее. Некоторые идеологи и цензоры того времени его не поняли. Почему? Да потому что он изобразил рабочих с обнаженными торсами. А тогда, в годы застоя, на подобное никто не решался. Вот потому некоторым партработникам это не понравилось. К чему, мол, изображать полуголых мужчин. Более того, партработники даже обращались за консультацией по этому вопросу на философский факультет Ростовского государственного университета. К счастью, ростовские ученые-философы дали заключение, что композиция Скнарина не только прекрасна, но и с идеологической точки зрения безупречна.
Говоря о Скнарине, нельзя не вспомнить о шарах, которые украшают нашу Пушкинскую. К сожалению, так и не был установлен третий шар.
Как вспоминал Скнарин, по его задумке, первый шар должен был рассказывать о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина, второй − посвящен «Евгению Онегину». А третий − сказкам Пушкина.
С моей точки зрения, все работы Анатолия Андреевича придают нашему городу особый и неповторимый вид.
Вспоминаю, как я радовался, когда в Ростове появился памятник Бересту. У меня было такое чувство, что в эту скульптуру Скнарин вложил всю свою душу.
Напомню, что Алексей Прокофьевич Берест − легендарный советский офицер, который вместе с Егоровым и Кантария водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Именно Берест принимал капитуляцию гарнизона берлинского Рейхстага.
Много лет автор этих строк (да и не только я, и другие краеведы в том числе) писал на страницах «Вечернего Ростова» о том, что в Ростове должен быть памятник народному герою Бересту. И вот наконец в 2015 году возле Ростовского института защиты предпринимателя этот памятник появился.
Благодаря таланту Анатолия Андреевича Скнарина появился и другой долгожданный памятник − легендарному ростовскому голове Андрею Матвеевичу Байкову.
Думаю, что нас с Анатолием Андреевичем еще тесно связывала любовь к Ростову, к его истории. Ведь о том, что памятник Байкову непременно должен быть в нашем городе, я писал в «Вечернем Ростове» на протяжении многих лет. И именно Анатолий Андреевич всегда поддерживал меня в моих начинаниях и краеведческих работах.
В сентябре 2020 года вышла в свет книга мемуаров Скнарина «Интервью самому себе». Анатолий Андреевич подарил мне эту книгу с автографом: «Георгию, прекрасному человеку, врачу, писателю, краеведу, на творческую дружбу. От автора. 07.09.20».
Этот автограф мне особо дорог. Не стану скрывать, я горжусь тем, что был дружен с Анатолием Андреевичем Скнариным. Он был для меня и большим авторитетом в творчестве, и родственной душой, и единомышленником.
Человек, создавший символы Ростова — это именно о Скнарине. А для меня он еще и выдающийся скульптор, всем сердцем любящий наш город.
Георгий Багдыков