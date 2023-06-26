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«Тачанка» и «Ростовчанка»: скульптор Анатолий Скнарин, создавший символы Ростова

26 июня 2023, 10:58
Фото: Липунов Г.А./wikimedia org/cc0
Ск. В. Д. Батяй, Б.К. Лапко, А.Я. Косолапов, А.А. Скнарин, арх. П.А. Ибалаков

Краевед Багдыков рассказал о скульпторе Скнарине, который создал символы Ростова

У любого города есть свои символы. Когда мы говорим о Париже, то сразу перед глазами возникает Эйфелева башня, а когда о Ростове − «Тачанка».

Помню, когда я был еще школьником, мы всем классом ездили к «Тачанке» и учителя проводили там патриотические уроки. В советское время такие уроки были регулярными, на них нам рассказывали и о Великой Октябрьской социалистической революции, и о Гражданской войне, ее героях. Тогда мне казалось, что авторы монумента «Тачанка» люди особые. А Скнарин был для меня советским Микеланджело.

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Конечно, в то время я никак не мог думать о том, что с этим выдающимся человеком познакомлюсь и буду общаться. Но, к счастью, судьба свела меня с Анатолием Андреевичем. Мне очень приятно вспоминать, что он всегда с супругой приходил на презентации моих книг. Горжусь также тем, что я имел честь бывать у него в гостях.

Анатолий Андреевич был гостеприимным хозяином и замечательным рассказчиком. Сколько интересных историй и городских баек он поведал мне!

Фото: voopiik-don.ru

Например, вот такая интересная история, связанная с «Ростовчанкой». Думаю, никто не станет спорить с тем, что эта скульптура является украшением нашей набережной. Я знал, что по городу давно ходили слухи о том, что скульптор изобразил свою супругу. И, конечно, я спросил Скнарина об этом. Лукаво улыбаясь, Анатолий Андреевич сказал мне: «Пусть думают. Но это не совсем так. Это собирательный образ всех ростовчанок. Хотя, безусловно, моя жена меня вдохновляла».

Уверен, что для многих ростовчан Западный жилой район ассоциируется с памятником Стачке 1902 года.

Как только в народе этот памятник не называют! И «Пьяные друзья», и «Шеф, подвези на Западный». Это уже стало частью городского фольклора.

Фото: Суркова Галина/cc by sa 3.0/wikimedia.org

Но я не думал, что у этого памятника, который также стал символом нашего города, была непростая судьба. Помню, как-то Анатолий Андреевич рассказал мне следующее. Некоторые идеологи и цензоры того времени его не поняли. Почему? Да потому что он изобразил рабочих с обнаженными торсами. А тогда, в годы застоя, на подобное никто не решался. Вот потому некоторым партработникам это не понравилось. К чему, мол, изображать полуголых мужчин. Более того, партработники даже обращались за консультацией по этому вопросу на философский факультет Ростовского государственного университета. К счастью, ростовские ученые-философы дали заключение, что композиция Скнарина не только прекрасна, но и с идеологической точки зрения безупречна.

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Говоря о Скнарине, нельзя не вспомнить о шарах, которые украшают нашу Пушкинскую. К сожалению, так и не был установлен третий шар.

Фото: Газета «Молот»

Как вспоминал Скнарин, по его задумке, первый шар должен был рассказывать о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина, второй − посвящен «Евгению Онегину». А третий − сказкам Пушкина.

С моей точки зрения, все работы Анатолия Андреевича придают нашему городу особый и неповторимый вид.

Вспоминаю, как я радовался, когда в Ростове появился памятник Бересту. У меня было такое чувство, что в эту скульптуру Скнарин вложил всю свою душу.

Напомню, что Алексей Прокофьевич Берест − легендарный советский офицер, который вместе с Егоровым и Кантария водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Именно Берест принимал капитуляцию гарнизона берлинского Рейхстага.

Много лет автор этих строк (да и не только я, и другие краеведы в том числе) писал на страницах «Вечернего Ростова» о том, что в Ростове должен быть памятник народному герою Бересту. И вот наконец в 2015 году возле Ростовского института защиты предпринимателя этот памятник появился.

Фото: rslovar.com

Благодаря таланту Анатолия Андреевича Скнарина появился и другой долгожданный памятник − легендарному ростовскому голове Андрею Матвеевичу Байкову.

Думаю, что нас с Анатолием Андреевичем еще тесно связывала любовь к Ростову, к его истории. Ведь о том, что памятник Байкову непременно должен быть в нашем городе, я писал в «Вечернем Ростове» на протяжении многих лет. И именно Анатолий Андреевич всегда поддерживал меня в моих начинаниях и краеведческих работах.

Фото: Липунов Г.А./wikimedia.org/cc0

В сентябре 2020 года вышла в свет книга мемуаров Скнарина «Интервью самому себе». Анатолий Андреевич подарил мне эту книгу с автографом: «Георгию, прекрасному человеку, врачу, писателю, краеведу, на творческую дружбу. От автора. 07.09.20».

Этот автограф мне особо дорог. Не стану скрывать, я горжусь тем, что был дружен с Анатолием Андреевичем Скнариным. Он был для меня и большим авторитетом в творчестве, и родственной душой, и единомышленником.

Человек, создавший символы Ростова — это именно о Скнарине. А для меня он еще и выдающийся скульптор, всем сердцем любящий наш город.

Фото: rslovar.com

Георгий Багдыков

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