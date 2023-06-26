Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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В воскресенье, 25 июня, провели осмотр путей на углу проспекта Буденновского и Максима Горького. Ранее здесь находилась военная техника.
«Были обнаружены неисправности двух стрелочных переводов узла. Это может быть связано с проездом гусеничной техники», — сказано в сообщении.
Отмечается, что теперь предстоит заменить два стрелочных перевода. Известно, что в данный момент в городе работают все трамвайные маршруты.
Напомним, что в Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера».