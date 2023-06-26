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Трамвайные стрелки у цирка в Ростове повреждены военной техникой «Вагнера»

26 июня 2023, 07:51
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону необходимо заменить две трамвайные стрелки у цирка после проезда военной техники, сообщает «Ростовский городской транспорт».

В воскресенье, 25 июня, провели осмотр путей на углу проспекта Буденновского и Максима Горького. Ранее здесь находилась военная техника.

«Были обнаружены неисправности двух стрелочных переводов узла. Это может быть связано с проездом гусеничной техники», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что теперь предстоит заменить два стрелочных перевода. Известно, что в данный момент в городе работают все трамвайные маршруты.

Напомним, что в Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера».

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