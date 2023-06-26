Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
В Ростове возобновила набор бойцов ЧВК «Вагнер». Страница «Оркестра» в соцсети «ВКонтакте» до сих пор заблокирована Роскомнадзором. Информацию о возобновлении набора добровольцев 1рнд подтвердили в самом центре «Вагнера» на улице Зорге, 33.
В Ростове, помимо центра на Зорге, работало еще два центра «Оркестра». Они находились на Западном и Северном на базе спортивного клуба «Антарес». Функционируют ли они, пока неизвестно.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что показал в Ростове, как должно было пройти 24 февраля 2022 года.