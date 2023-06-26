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Центр ЧВК «Вагнер» возобновил работу в Ростове после вооруженного мятежа

26 июня 2023, 18:10
Фото: rostovgazeta.ru
ЧВК "Вагнер" в Ростове 24 июня
Центр ЧВК «Вагнер» снова заработал в Ростове после вооруженного мятежа, пишут СМИ.

В Ростове возобновила набор бойцов ЧВК «Вагнер». Страница «Оркестра» в соцсети «ВКонтакте» до сих пор заблокирована Роскомнадзором. Информацию о возобновлении набора добровольцев 1рнд подтвердили в самом центре «Вагнера» на улице Зорге, 33.

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В Ростове, помимо центра на Зорге, работало еще два центра «Оркестра». Они находились на Западном и Северном на базе спортивного клуба «Антарес». Функционируют ли они, пока неизвестно.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что показал в Ростове, как должно было пройти 24 февраля 2022 года.

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