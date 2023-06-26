Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
В начале июня аналитики органа статистики рассказали, что на апрель 2023 года уровень безработицы в Ростовской области составил 3,3%, это указывает на высокий уровень занятости населения и стабильные показатели безработицы.
В среднем в период с февраля по апрель количество безработных составляло около 2,1 миллиона жителей. Это на 3,7% больше, чем фиксировали за аналогичный период 2023 года.
Показатель оказался одним из наиболее низких в ЮФО, однако самый низкий уровень безработицы зафиксировали в Краснодарском крае — там не трудоустроены 2,2% населения. Максимальный показатель в ЮФО у Республики Калмыкия, где без работы остаются 7% жителей.
Ранее в Ростовской области стало меньше семей, у которых недостаточно денег на еду.