В Банке ДОМ. РФ назвали регионы с выросшим спросом на вторичное жилье

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
На первом месте оказалась Московская область, где выдачи ипотечных кредитов на покупку квартир на вторичном рынке выросли в 2,6 раза, а объем кредитования за полгода составил 1 миллиард 200 миллионов рублей.
На втором месте по росту выдачи ипотечных кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке в Банке ДОМ.РФ находится Санкт- Петербург, где спрос вырос в 2,4 раза, объем выданных за полгода кредитов составил 1,4 миллиарда рублей. На третьей позиции — Москва с ростом в 2,3 раза и объемом 4,2 миллиарда рублей.
Четвертое место — у Краснодарского края (рост в два раза, объем триста сорок миллионов рублей), пятое — у Самарской области (рост в 1,7 раза, объем пятьсот семьдесят миллионов рублей). За ними идут Приморье с ростом в 1,6 раза и объемом четыреста тридцать миллионов рублей, Красноярский край — рост в полтора раза и объем триста шестьдесят миллионов, Тюменская область — рост в 1,4 раза и объем триста двадцать миллионов рублей, Новосибирская область — рост в 1,4 раза и объем триста миллионов рублей.
«С начала года мы оформили свыше 3000 кредитов на покупку вторичной недвижимости на общую сумму 12,3 млрд руб. — по сравнению с тем же периодом прошлого года рост более чем в полтора раза в количестве и практически в 2 раза в объеме. В нашем случае сказывается не только общее для рынка смещение спроса на готовое жилье, но и снижение ставки по соответствующей программе в мае. Как результат, за неполный месяц выдачи увеличились на 10%», — прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Средняя стоимость приобретаемой в ипотеку жилой недвижимости на вторичном рынке в этом году составляет 5,85 миллиона рублей, а средняя сумма кредита — четыре миллиона рублей. В первом полугодии прошлого года средняя стоимость сделок составляла 4,85 миллиона рублей, а сумма кредита — 3,3 миллиона рублей.