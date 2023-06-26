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В МЧС опровергли слухи о пострадавшем при тушении зоопарка пожарном в Ростове

26 июня 2023, 17:24
Фото: rostovgazeta.ru
В МЧС опровергли слухи о пострадавшем при тушении зоопарка пожарном в Ростове
Во время пожара в Ростовском зоопарке не пострадали ни животные, ни люди, заявили в региональном ГУ МЧС России.

Напомним, что пожар в зоопарке вспыхнул около 18.30 мск. Огонь охватил 300 квадратных метров в открывшемся 12 июня здании музея зоопарка. Из экзотариума эвакуировали всех обитателей — животных и пауков.

Животных успели вынести во время пожара в зоопарке Ростова 26 июня
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Вскоре в телеграм-каналах появилось сообщение о пострадавшем пожарном, который якобы надышался дымом. Однако корреспонденту RostovGazeta эту информацию опровергли на месте происшествия. О причинах пожара пока ничего не сообщается.

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