Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Напомним, что пожар в зоопарке вспыхнул около 18.30 мск. Огонь охватил 300 квадратных метров в открывшемся 12 июня здании музея зоопарка. Из экзотариума эвакуировали всех обитателей — животных и пауков.
Вскоре в телеграм-каналах появилось сообщение о пострадавшем пожарном, который якобы надышался дымом. Однако корреспонденту RostovGazeta эту информацию опровергли на месте происшествия. О причинах пожара пока ничего не сообщается.
Ранее RostovGazeta показала, что творится рядом с горящим зоопарком.