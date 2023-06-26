Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Напомним, что на выходных в Ростове появились военная техника ЧВК «Вагнер» и вооруженные люди. После проведенных с основателем ЧВК Евгением Пригожиным переговоров, он должен отправиться в Беларусь, а бойцы вернулись в полевые лагеря.
«Столтенберг заявил, что в альянсе внимательно следят за происходящим. Также их интересует информация о ее якобы потенциальной передислокации „Вагнера“ в Белоруссию», — пишет РИА «Новости».
Издание со ссылкой на генсека НАТО уточнило, что альянс готов оперативно отреагировать, при необходимости.