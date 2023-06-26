Напомним, что на выходных в Ростове появились военная техника ЧВК «Вагнер» и вооруженные люди. После проведенных с основателем ЧВК Евгением Пригожиным переговоров, он должен отправиться в Беларусь, а бойцы вернулись в полевые лагеря.