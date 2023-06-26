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В НАТО отреагировали на слухи о передислокации «Вагнера» из Ростова в Беларусь

26 июня 2023, 14:20
Фото: 1MI
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе внимательно следят за информацией о якобы возможной передислокации ЧВК «Вагнер» в Беларусь после Ростова-на-Дону, пишут СМИ.

Напомним, что на выходных в Ростове появились военная техника ЧВК «Вагнер» и вооруженные люди. После проведенных с основателем ЧВК Евгением Пригожиным переговоров, он должен отправиться в Беларусь, а бойцы вернулись в полевые лагеря.

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«Столтенберг заявил, что в альянсе внимательно следят за происходящим. Также их интересует информация о ее якобы потенциальной передислокации „Вагнера“ в Белоруссию», — пишет РИА «Новости».

Издание со ссылкой на генсека НАТО уточнило, что альянс готов оперативно отреагировать, при необходимости.

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