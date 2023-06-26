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В пожаре в ростовском зоопарке могут погибнуть пауки, грызуны и патагонские мары

26 июня 2023, 16:35
Фото: 23.mchs.gov.ru
Во время пожара в ростовском зоопарке больше всего от дыма и огня могут пострадать маленькие животные, вольеры которые находятся в эпицентре возгорания, пишут СМИ.

Как подтвердил глава администрации города Алексей Логвиненко, пожар охватил экзотариум, в котором находятся пауки, грызуны. В частности — патагонские мары, крыланы и прочие небольшие по размеру животные.

По сообщению очевидцев, дым валит из крыши музея зоопарка, который открыли две недели назад.

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Также известно, что к тушению привлекли 17 человек личного состава и 48 единиц техники.

Ранее Rostovgazeta писала, что в Ростове из-за сильного пожара в зоопарке эвакуируют животных и людей.

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