Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Как подтвердил глава администрации города Алексей Логвиненко, пожар охватил экзотариум, в котором находятся пауки, грызуны. В частности — патагонские мары, крыланы и прочие небольшие по размеру животные.
По сообщению очевидцев, дым валит из крыши музея зоопарка, который открыли две недели назад.
Также известно, что к тушению привлекли 17 человек личного состава и 48 единиц техники.
Ранее Rostovgazeta писала, что в Ростове из-за сильного пожара в зоопарке эвакуируют животных и людей.