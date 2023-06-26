rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Изображение материала

В Ростове из-за сильного пожара в зоопарке эвакуируют животных и людей

26 июня 2023, 16:09
Фото: 1MI
В Ростове из-за сильного пожара в зоопарке эвакуируют животных и людей
В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар в местном зоопарке, информацию подтвердили в региональном ГУ МЧС.

По информации телеграм-канала BAZA, с территории зоопарка, откуда в небо поднимаются клубы дыма, эвакуируют животных и людей.

Ранее в МЧС подтвердили, что пожарные расчеты выехали по адресу Зоологическая, 3. По нему находится Ростовский зоопарк.

Жители Аксая остались без света из-за пожара на улице Западной
Узнать подробнее

Телеграм каналы сообщают, что горит крыша музея на территории зоосада. Информация пока не подтверждена и уточняется.

Ранее в Сети появилось видео пожара в зоопарке в Ростове 26 июня.

Читайте также:
Итоги недели: ЧВК берут штаб в Ростове, пока область остается приграничным региономРостовская область останется приграничным регионом, пока под Ростовом горят рынкиПод Ростовом пожарные вынесли из огня на рынке «Альтус» баллоны с кислородом
#Елена Янкевич#Пожар#Пожар в зоопарке#Зоопарк в Ростове#Загорелся зоопарк в Ростове#Происшествие#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар в зоопарке в Ростове 26 июня
Подпишитесь
Зоопарк загорелся в Ростове-на-Дону вечером 26 июня
Сегодня, 16:06
В сети появилось видео пожара в зоопарке Ростова 26 июня
Сегодня, 16:08
Пригожин заявил, что ростовчане были рады видеть ЧВК «Вагнер» в городе
Сегодня, 15:44
Пригожин после событий в Ростове заявил, что Вагнер мог перестать существовать 1 июля
Сегодня, 14:59
Пригожин рассказал о предпосылках выступления «Вагнера» в Ростове 24 июня
Сегодня, 14:59
Представители УК украли 30 млн рублей у жителей в Ростовской области
Сегодня, 10:19