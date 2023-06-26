Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
По информации телеграм-канала BAZA, с территории зоопарка, откуда в небо поднимаются клубы дыма, эвакуируют животных и людей.
Ранее в МЧС подтвердили, что пожарные расчеты выехали по адресу Зоологическая, 3. По нему находится Ростовский зоопарк.
Телеграм каналы сообщают, что горит крыша музея на территории зоосада. Информация пока не подтверждена и уточняется.
Ранее в Сети появилось видео пожара в зоопарке в Ростове 26 июня.