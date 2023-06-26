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В Ростове-на-Дону отменили концерт Дианы Арбениной 27 июня

26 июня 2023, 12:20
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону не состоится концерт Дианы Арбениной, запланированный на 27 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

Выступление планировали провести во вторник, 27 числа, в комплексе «Экспресс». По информации канала, его отменили и шоу не состоится. Официальной информации об этом пока не было, она уточняется.

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При этом ранее Арбенина заверяла фанатов, что ее выступление состоится, несмотря на протесты ряда депутатов и местных жителей. Причем до этого уже переносили концерт певицы.

Ростовчанам не нравилось то, что Арбенина не высказалась в поддержку спецоперации.

До этого депутат Екатерина Стенякина писала в Telegram, что подобные артисты не имеют морального права зарабатывать деньги на концертной деятельности в России.

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