Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Выступление планировали провести во вторник, 27 числа, в комплексе «Экспресс». По информации канала, его отменили и шоу не состоится. Официальной информации об этом пока не было, она уточняется.
При этом ранее Арбенина заверяла фанатов, что ее выступление состоится, несмотря на протесты ряда депутатов и местных жителей. Причем до этого уже переносили концерт певицы.
Ростовчанам не нравилось то, что Арбенина не высказалась в поддержку спецоперации.
До этого депутат Екатерина Стенякина писала в Telegram, что подобные артисты не имеют морального права зарабатывать деньги на концертной деятельности в России.