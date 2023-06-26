В Ростове-на-Дону в 2024 году появится первая в РФ интернатура для ветврачей

Posted 26 июня 2023, 14:49
Published 26 июня 2023, 14:49
Modified 29 ноября 2024, 19:33
Updated 29 ноября 2024, 19:33
Первый набор начнется уже в 2024 году, в рамках которого будут подготовлены узкоспециализированные практикующие врачи. Срок этого эксперимента составляет пять лет. После истечения этого времени рассмотрят вопрос о внесении изменений в закон об образовании.
Добавим, что программа интернатуры будет открыта еще в одном вузе, который находится в Москве.
«Есть две главные проблемы ветеринарного образования: отсутствие специализации и заочное обучение. Инициативная группа больше года прорабатывала проект в Сколково и Ростове-на-Дону», — сказано в сообщении.
Ранее российский ветеринар рассказал о редком «голубе-мутанте» из Британии.