В Ростове после приезда ЧВК «Вагнер» повесили «противомятежные» агитационные плакаты

Авторы канала называют плакаты запоздалой агитацией и связывают это с приездом ЧВК «Вагнер» в Ростов-на-Дону на минувших выходных с «мятежом», который был завершен в тот же день, что и начался, однако произвел неизгладимое впечатление на жителей города, да и всей страны в целом.