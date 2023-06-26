rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Изображение материала

В Ростове после приезда ЧВК «Вагнер» повесили «противомятежные» агитационные плакаты

26 июня 2023, 11:22
Фото: Telegram-канал “Тютина”
В Ростове после приезда ЧВК «Вагнер» повесили «противомятежные» агитационные плакаты
В Ростове к уехавшим бойцам ЧВК «Вагнер» спустя сутки обратились с помощью агитационных плакатов и растяжек, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Telegram-канал «Тютина» поделился кадрами новых плакатов и растяжек, появившихся на входах в парки Октябрьской революции, имени Максима Горького и Николая Островского. На всех трех изображена надпись «Братья! Не допустим крови! Здесь нет врагов! Победим только все вместе!» на голубом или синем фоне.

Фото: Telegram-канал «Тютина»

Авторы канала называют плакаты запоздалой агитацией и связывают это с приездом ЧВК «Вагнер» в Ростов-на-Дону на минувших выходных с «мятежом», который был завершен в тот же день, что и начался, однако произвел неизгладимое впечатление на жителей города, да и всей страны в целом.

Читайте также:
Ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВОЖители в Ростовской области приветствовали проезжающие колонны ЧВК «Вагнер»Стало известно, как стрельба ЧВК «Вагнер» повлияла на здание «Ростелекома» в Ростове
#Надежда Пустяк#Происшествие#Спецоперация#18+#ЧВК "Вагнер"#Деятельность ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#Штаб ЮВО#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Что произошло в Ростове в субботу 24 июня#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Мятеж Пригожина в Ростове-на-Дону застал врасплох все американское ЦРУ
Сегодня, 09:55
«Тачанка» и «Ростовчанка»: скульптор Анатолий Скнарин, создавший символы Ростова
Сегодня, 10:58
Голубев заявил о выплате донским контрактникам и добровольцам по 100 тыс рублей
Сегодня, 08:46
По М-4 «Дон» из Ростова на Москву растянулась огромная пробка 26 июня
Сегодня, 09:29
Юрист объяснил ростовчанам, как говорить по телефону, не опасаясь кражи денег
Сегодня, 09:31
Представители УК украли 30 млн рублей у жителей в Ростовской области
Сегодня, 10:19