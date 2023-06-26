В Ростове после приезда ЧВК «Вагнер» повесили «противомятежные» агитационные плакаты

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Telegram-канал «Тютина» поделился кадрами новых плакатов и растяжек, появившихся на входах в парки Октябрьской революции, имени Максима Горького и Николая Островского. На всех трех изображена надпись «Братья! Не допустим крови! Здесь нет врагов! Победим только все вместе!» на голубом или синем фоне.
Авторы канала называют плакаты запоздалой агитацией и связывают это с приездом ЧВК «Вагнер» в Ростов-на-Дону на минувших выходных с «мятежом», который был завершен в тот же день, что и начался, однако произвел неизгладимое впечатление на жителей города, да и всей страны в целом.