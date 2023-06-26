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В Ростовской области опровергли слухи о прекращении работы ветропарков

26 июня 2023, 07:23
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области опровергли слухи о прекращении работы ветропарков
В Ростовской области опровергли слухи о прекращении работы ветропарков из-за недостатка комплектующих, информацией об этом поделились в «Агентстве нефтегазовой информации».

Напомним, в воскресенье, 26 июня, в сети появились слухи о приостановке донских ветропарков в Азовском районе. Жители региона делились фото с замершими ветрогенераторами, замеченными 25 июня. После этого жители стали строить предположения о том, что ветропарки вышли из строя из-за невозможности обслуживать оборудование из-за санкций.

Однако уже в понедельник, 26 июня, первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко объявил, что все шесть ветропарков работают в штатном режиме без каких-либо проблем с обслуживанием и комплектующими.

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«В регионе работают три предприятия по производству комплектующих для ВЭС. Поставки деталей из-за рубежа для работы донских ветропарков не требуется», — уточнил Тимченко.

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