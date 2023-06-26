В Ростовской области опровергли слухи о прекращении работы ветропарков

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Напомним, в воскресенье, 26 июня, в сети появились слухи о приостановке донских ветропарков в Азовском районе. Жители региона делились фото с замершими ветрогенераторами, замеченными 25 июня. После этого жители стали строить предположения о том, что ветропарки вышли из строя из-за невозможности обслуживать оборудование из-за санкций.
Однако уже в понедельник, 26 июня, первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко объявил, что все шесть ветропарков работают в штатном режиме без каких-либо проблем с обслуживанием и комплектующими.
«В регионе работают три предприятия по производству комплектующих для ВЭС. Поставки деталей из-за рубежа для работы донских ветропарков не требуется», — уточнил Тимченко.