rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Изображение материала

В Ростовской области отменили все ограничения на работу отделений «Почты России»

26 июня 2023, 11:23
Фото: 1MI
В Ростовской области отменили все ограничения на работу отделений «Почты России»
В Ростовской области сняли ограничения, которые действовали для отделений «Почты России», сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, отделения почты работают в обычном режиме. Сотрудники принимают отправления, в том числе для южных регионов.

«Ограничения по работе отделений Ростовской области, введенные ранее, в настоящий момент сняты», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Чернышенко.

«Почта России» продает бывшее здание типографии «Молот» в Ростове
Узнать подробнее

Напомним, что из-за появившейся военной техники в Ростове ряд организаций работали с ограничениями. Так, OZON ограничивал доставку в Ростовскую область.

Сейчас всю технику убрали с улиц города, а бойцы ЧВК «Вагнер» вернулись в свои полевые лагеря.

Читайте также:
Проблемы с сервисами доставки появились в Ростове-на-Дону с 24 июняOZON ограничил доставку в Ростовскую область
#Илья Протвинов#Что произошло в Ростове в субботу 24 июня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#ЧВК "Вагнер"#Почта в Ростове#Ограничения в Ростове#Работа почты
Подпишитесь
Мятеж Пригожина в Ростове-на-Дону застал врасплох все американское ЦРУ
Сегодня, 09:55
«Тачанка» и «Ростовчанка»: скульптор Анатолий Скнарин, создавший символы Ростова
Сегодня, 10:58
Голубев заявил о выплате донским контрактникам и добровольцам по 100 тыс рублей
Сегодня, 08:46
По М-4 «Дон» из Ростова на Москву растянулась огромная пробка 26 июня
Сегодня, 09:29
Юрист объяснил ростовчанам, как говорить по телефону, не опасаясь кражи денег
Сегодня, 09:31
Представители УК украли 30 млн рублей у жителей в Ростовской области
Сегодня, 10:19