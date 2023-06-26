Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
По его словам, отделения почты работают в обычном режиме. Сотрудники принимают отправления, в том числе для южных регионов.
«Ограничения по работе отделений Ростовской области, введенные ранее, в настоящий момент сняты», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Чернышенко.
Напомним, что из-за появившейся военной техники в Ростове ряд организаций работали с ограничениями. Так, OZON ограничивал доставку в Ростовскую область.
Сейчас всю технику убрали с улиц города, а бойцы ЧВК «Вагнер» вернулись в свои полевые лагеря.