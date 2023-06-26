В Ростовской области после ДТП на трассе в больницу попали две детей и двое взрослых

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
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В воскресенье, 25 июня, в 15.05 мск на 51-м километре трассы «Ростов — Ставрополь» в Зерноградском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.
В ГИБДД рассказали, 71-летний водитель Lada Vesta потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и влетел в Peugeot, за рулем которой был 46-летний водитель.
В результате ДТП оба водителя и семилетние пассажиры получили различные травмы, их доставили в больницу, где они получают медицинскую помощь. Теперь сотрудникам полиции необходимо восстановить картину произошедшего.
В ГИБДД уточнили, что благодаря удерживающим устройствам детям удалось избежать серьезных травм.
Ранее в Ростовской области автомобиль слетел с трассы и опрокинулся в поле, умер его водитель, пострадал один пассажир.