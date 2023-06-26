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В Ростовской области после ДТП на трассе в больницу попали две детей и двое взрослых

26 июня 2023, 10:55
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области после ДТП на трассе в больницу попали две детей и двое взрослых
В Ростовской области на трассе «Ростов — Ставрополь» произошло ДТП, в результате которых пострадали два водителя и два семилетних мальчика, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

В воскресенье, 25 июня, в 15.05 мск на 51-м километре трассы «Ростов — Ставрополь» в Зерноградском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В ГИБДД рассказали, 71-летний водитель Lada Vesta потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и влетел в Peugeot, за рулем которой был 46-летний водитель.

В Ростовской области в ДТП погиб водитель и пострадал его пассажир
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В результате ДТП оба водителя и семилетние пассажиры получили различные травмы, их доставили в больницу, где они получают медицинскую помощь. Теперь сотрудникам полиции необходимо восстановить картину произошедшего.

В ГИБДД уточнили, что благодаря удерживающим устройствам детям удалось избежать серьезных травм.

Ранее в Ростовской области автомобиль слетел с трассы и опрокинулся в поле, умер его водитель, пострадал один пассажир.

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