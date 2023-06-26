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В Ростовской области студенты получат возможность взять ипотеку под 1%

26 июня 2023, 09:16
Фото: 1MI
В Ростовской области студенты получат возможность взять ипотеку под 1%
В Ростовской области власти внесут поправки в закон, обеспечивающий студентам-отличниками возможность взять ипотеку под 1%, теперь на льготную ипотеку смогут претендовать больше учащихся, об этом рассказали донские СМИ.

Портал Dоnnеws со ссылкой на правительство Ростовской области объявил, что власти собираются внести изменения в закон, благодаря которому студенты-отличники могут претендовать на ипотеку под 1%. Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что теперь воспользоваться этой ипотекой смогут все донские студенты.

По словам главы региона, теперь воспользоваться ипотекой смогут все студенты, однако при выборе кандидатов на льготные условия будут учитывать специальность, на которую учится заявитель.

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«Сегодня это здравоохранение и, частично, образование. Есть территории, например шахтёрские, где ситуация более сложная», — уточнил Василий Голубев, напомнив, что в настоящий момент в программе льготной ипотеки участвуют только отличники.

Суть действия программы заключается в том, что студент берет ипотеку по обычной ставке, однако разницу между банковской ставкой и 1% гасят власти Ростовской области.

Когда именно внесут изменения в программу пока не объявили.

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