Портал Dоnnеws со ссылкой на правительство Ростовской области объявил, что власти собираются внести изменения в закон, благодаря которому студенты-отличники могут претендовать на ипотеку под 1%. Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что теперь воспользоваться этой ипотекой смогут все донские студенты.