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В Ростовской области в ДТП погиб водитель и пострадал его пассажир

26 июня 2023, 07:38
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области в ДТП погиб водитель и пострадал его пассажир
В Ростовской области на автодороге «Задонский — Каяльский — М-4 „Дон“» произошла смертельная авария, в которой удалось выжить только пассажиру, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

В воскресенье, 25 июня, около 22.40 мск в Азовском районе на пятом километре дороги «Задонский — Каяльский — М-4 „Дон“» произошла смертельная авария.

По предварительной информации, 47-летний водитель ВАЗ-21074 разогнался, потерял управление, слетел с дороги и опрокинулся за пределами дорожного полотна.

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В результате аварии водитель отечественного автомобиля умер на месте, а его 19-летнего пассажира доставили в больницу с различными травмами для оказания медпомощи. Полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее в июне два грузовика военных слетели с трассы в поле.

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