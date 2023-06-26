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Published Сегодня, 07:38
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В воскресенье, 25 июня, около 22.40 мск в Азовском районе на пятом километре дороги «Задонский — Каяльский — М-4 „Дон“» произошла смертельная авария.
По предварительной информации, 47-летний водитель ВАЗ-21074 разогнался, потерял управление, слетел с дороги и опрокинулся за пределами дорожного полотна.
В результате аварии водитель отечественного автомобиля умер на месте, а его 19-летнего пассажира доставили в больницу с различными травмами для оказания медпомощи. Полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее в июне два грузовика военных слетели с трассы в поле.