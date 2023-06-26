Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
В Ростове крупный пожар произошел на территории зоопарка. Там горит кровля здания экзотариума. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. К настоящему часу спасатели смогли ликвидировать открытое горение. В тушении участвуют десятки спасателей и единиц спецтехники.
Власти и МЧС сообщили, что всех животных удалось спасти. Среди сотрудников зоопарка также никто не пострадал.
Обстановка на месте происшествия уточняется.
Ранее RostovGazeta опубликовала фоторепортаж из ростовского зоопарка.