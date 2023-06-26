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В Сети показали, как выглядит здание экзотариума в Ростове после пожара 26 июня

26 июня 2023, 17:42
Фото: rostovgazeta.ru
Кровля горит в здание экзотариума в Ростове
Кровля горит в здание экзотариума в Ростове, сообщили в МЧС.

В Ростове крупный пожар произошел на территории зоопарка. Там горит кровля здания экзотариума. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. К настоящему часу спасатели смогли ликвидировать открытое горение. В тушении участвуют десятки спасателей и единиц спецтехники.

Кровля горит в здание экзотариума в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Власти и МЧС сообщили, что всех животных удалось спасти. Среди сотрудников зоопарка также никто не пострадал.

Обстановка на месте происшествия уточняется.

Ранее RostovGazeta опубликовала фоторепортаж из ростовского зоопарка.

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