В Ростове крупный пожар произошел на территории зоопарка. Там горит кровля здания экзотариума. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. К настоящему часу спасатели смогли ликвидировать открытое горение. В тушении участвуют десятки спасателей и единиц спецтехники.