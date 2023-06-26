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Published Сегодня, 16:08

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В сети появилось видео пожара в зоопарке Ростова 26 июня

26 июня 2023, 16:08
Фото: 1MI
Пожар произошел на территории зоопарка в Ростове
Пожар произошел на территории зоопарка в Ростове, сообщили в МЧС.

Пожар произошел на территории ростовского зоопарка. Он находится на Военведе на улице Зоологической, 3. На место происшествия уже выехали спасатели. Огонь от пожара виден за несколько километров. Фото и видео оттуда размещают в соцсетях очевидцы.

Пожар произошел на территории зоопарка в Ростове
Видео: 1MI

Официальных подробностей о пострадавших животных и людях пока не было. Известно лишь, что огонь перекинулся на крышу недавно открытого на территории зоопарка музея.

Информация о происшествии уточняется.

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