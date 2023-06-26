Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Пожар произошел на территории ростовского зоопарка. Он находится на Военведе на улице Зоологической, 3. На место происшествия уже выехали спасатели. Огонь от пожара виден за несколько километров. Фото и видео оттуда размещают в соцсетях очевидцы.
Официальных подробностей о пострадавших животных и людях пока не было. Известно лишь, что огонь перекинулся на крышу недавно открытого на территории зоопарка музея.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее жители Аксая остались без света из-за пожара на улице Западной.