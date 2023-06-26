Владимир Путин подписал закон, освобождающий фонд «Круг добра» от НДС на лекарства

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Фонд оказывает помощь детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями, среди которых и редкие болезни. «Круг добра» имеет разрешение на ввоз и передачу медицинским учреждениям лекарственных средств именно для данных категорий пациентов.
Как сообщает ТАСС, ранее при ввозе незарегистрированных лекарственных препаратов, которые требовались конкретным пациентам по жизненным показаниям, на территорию России уплаты НДС также можно было избежать. Однако предварительно было необходимо предоставить таможенным органам разрешение от Минздрава Российской Федерации. К тому же правом на ввоз таких препаратов в РФ обладали лишь организации, перечисленные в законе «Об обращении лекарственных средств».
Фонд «Круг добра», учрежденный по инициативе главы РФ, ранее не входил в список этих организаций. По этой причине ранее при получении лекарственных препаратов и передаче их в ЛПУ фонд должен был уплачивать НДС в установленном порядке. В настоящее время перечисленные операции освобождены от налога.
Закон начинает действовать с 1 июля 2023 года.