Владимир Путин подписал закон, освобождающий фонд «Круг добра» от НДС на лекарства

Как сообщает ТАСС, ранее при ввозе незарегистрированных лекарственных препаратов, которые требовались конкретным пациентам по жизненным показаниям, на территорию России уплаты НДС также можно было избежать. Однако предварительно было необходимо предоставить таможенным органам разрешение от Минздрава Российской Федерации. К тому же правом на ввоз таких препаратов в РФ обладали лишь организации, перечисленные в законе «Об обращении лекарственных средств».