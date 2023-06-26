Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В Ростове продолжают восстанавливать дороги, поврежденные военной техникой. В работе участвуют 11 бригад.
Дефекты устраняют двумя способами. Крупные повреждения фрезеруются для последующей укладки нового асфальтового покрытия. Менее значительные повреждения убирают при помощи струйно-инъекционного способа.
Глава администрации Алексей Логвиненко уточнил, что на ход работ также влияют погодные условия в Ростове. Во время ливней ремонт дорог приостанавливается.
Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.