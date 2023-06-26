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Власти Ростова показали, как восстанавливают дороги после танков ЧВК «Вагнер»

26 июня 2023, 14:09
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Разбитое танками дорожное полотно в Ростове восстанавливают 11 бригад
Разбитое танками дорожное полотно в Ростове восстанавливают 11 бригад, заявил глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове продолжают восстанавливать дороги, поврежденные военной техникой. В работе участвуют 11 бригад.

Дефекты устраняют двумя способами. Крупные повреждения фрезеруются для последующей укладки нового асфальтового покрытия. Менее значительные повреждения убирают при помощи струйно-инъекционного способа.

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Глава администрации Алексей Логвиненко уточнил, что на ход работ также влияют погодные условия в Ростове. Во время ливней ремонт дорог приостанавливается.

Ранее ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО.

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