Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В ходе спецоперации погиб военнослужащий из села Митякинского Тарасовского района Максим Низола. Мужчина получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу.
Как пишет Donday, похороны бойца уже состоялись в родном селе.
О его близких ничего не сообщается. Также не известно, представят ли бойца посмертно к награде.
Минобороны официально гибель военнослужащего не подтверждало.
Ранее военнослужащий Максим Журин из Ростовской области погиб в ходе спецоперации.