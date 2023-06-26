rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Изображение материала

Военнослужащий Максим Низола из Ростовской области погиб в ходе спецоперации

26 июня 2023, 13:09
Фото: 1MI
Боец Максим Низола из Ростовской области получил смертельное ранение в ходе спецоперации
Боец Максим Низола из Ростовской области получил смертельное ранение в ходе спецоперации, пишут СМИ.

В ходе спецоперации погиб военнослужащий из села Митякинского Тарасовского района Максим Низола. Мужчина получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу.

Вертолетчик Андрей Соболевский из Ростовской области погиб в ходе спецоперации
Узнать подробнее

Как пишет Donday, похороны бойца уже состоялись в родном селе.

О его близких ничего не сообщается. Также не известно, представят ли бойца посмертно к награде.

Минобороны официально гибель военнослужащего не подтверждало.

Ранее военнослужащий Максим Журин из Ростовской области погиб в ходе спецоперации.

Читайте также:
Военнослужащий Максим Журин из Ростовской области погиб в ходе спецоперацииВ зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области Николай БолвановВ ходе спецоперации погиб 29-летний боец из Ростовской области Александр Лобаченко
#Алина Заярная#Спецоперация#Погибшие на СВО жители Ростовской области#Общество#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
Мятеж Пригожина в Ростове-на-Дону застал врасплох все американское ЦРУ
Сегодня, 09:55
«Тачанка» и «Ростовчанка»: скульптор Анатолий Скнарин, создавший символы Ростова
Сегодня, 10:58
Голубев заявил о выплате донским контрактникам и добровольцам по 100 тыс рублей
Сегодня, 08:46
По М-4 «Дон» из Ростова на Москву растянулась огромная пробка 26 июня
Сегодня, 09:29
Юрист объяснил ростовчанам, как говорить по телефону, не опасаясь кражи денег
Сегодня, 09:31
Представители УК украли 30 млн рублей у жителей в Ростовской области
Сегодня, 10:19