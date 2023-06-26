Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Последнее время в Ростове участился новый способ телефонного мошенничества.
Звонивший представляется сотрудником правоохранительных органов. Рассказывает о пресечении попытки оформления кредита незнакомым лицом или о подозрительном переводе средств с банковской карты.
Ответившему на телефонный звонок сообщается о том, что он проходит потерпевшим в этом деле. И предлагается выполнить во время разговора проверку счетов и банковских карт.
«Следует понимать, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить и просить выполнять операции или какие-то иные действия по банковской карте, — отмечает Антон Габович. — Они вправе самостоятельно запросить всю необходимую информацию».
Для того, чтобы не потерять деньги, юрист рекомендует соблюдать при разговоре с незнакомыми людьми элементарные правила безопасности.
Никому не сообщать персональные данные или данные о банковских картах. Не совершать никаких операций по инструкциям звонящего. А также, по требованию звонящего, не устанавливать никакие приложения на свой мобильный телефон.
Подробнее о телефонном мошенничестве — в большом материале RostovGazeta.