Мошенники становятся изобретательными. Помимо обычных звонков по телефону, они могут обратиться через мессенджеры или через личные сообщения в соцсетях. При этом их аккаунты очень похожи на официальные, хотя отличия очевидны, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

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