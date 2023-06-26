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Published Сегодня, 09:31

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Юрист объяснил ростовчанам, как говорить по телефону, не опасаясь кражи денег

26 июня 2023, 09:31
Фото: 1MI
Как разговаривать по телефону с незнакомыми, не опасаясь кражи денег со счетов в Ростове
Мошенники становятся изобретательными. Помимо обычных звонков по телефону, они могут обратиться через мессенджеры или через личные сообщения в соцсетях. При этом их аккаунты очень похожи на официальные, хотя отличия очевидны, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Последнее время в Ростове участился новый способ телефонного мошенничества.

Звонивший представляется сотрудником правоохранительных органов. Рассказывает о пресечении попытки оформления кредита незнакомым лицом или о подозрительном переводе средств с банковской карты.

Ответившему на телефонный звонок сообщается о том, что он проходит потерпевшим в этом деле. И предлагается выполнить во время разговора проверку счетов и банковских карт.

«Следует понимать, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить и просить выполнять операции или какие-то иные действия по банковской карте, — отмечает Антон Габович. — Они вправе самостоятельно запросить всю необходимую информацию».

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Для того, чтобы не потерять деньги, юрист рекомендует соблюдать при разговоре с незнакомыми людьми элементарные правила безопасности.

Никому не сообщать персональные данные или данные о банковских картах. Не совершать никаких операций по инструкциям звонящего. А также, по требованию звонящего, не устанавливать никакие приложения на свой мобильный телефон.

Подробнее о телефонном мошенничестве — в большом материале RostovGazeta.

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