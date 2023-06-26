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Жители из Ростовской области заявили об уничтоженной грузовиками дороге

26 июня 2023, 05:17
Фото: 1mi
В Ростовской области карьерные самосвалы за несколько лет уничтожили дорогу в поселке Мускатный, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о поселке в Аксайском районе, который находится недалеко от Ростова. Здесь около четырех лет назад начали ездить самосвалы.

«Дорогу уничтожили, ездят круглые сутки, дышать в поселке нечем из-за пыли. Местные власти не обращают на это внимания», — пожаловался автор.

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Пользователи в комментариях написали, что следует обращаться с жалобой в прокуратуру. Они также заявили, что и в других территориях есть подобные проблемы.

«У нас так дорогу убили между хутором Плешаки Каменский район и трассой М4. Очень качественная была дорога», — заявили местные жители.

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