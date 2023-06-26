Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Речь идет о поселке в Аксайском районе, который находится недалеко от Ростова. Здесь около четырех лет назад начали ездить самосвалы.
«Дорогу уничтожили, ездят круглые сутки, дышать в поселке нечем из-за пыли. Местные власти не обращают на это внимания», — пожаловался автор.
Пользователи в комментариях написали, что следует обращаться с жалобой в прокуратуру. Они также заявили, что и в других территориях есть подобные проблемы.
«У нас так дорогу убили между хутором Плешаки Каменский район и трассой М4. Очень качественная была дорога», — заявили местные жители.