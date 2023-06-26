Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Напомним, что представители ЧВК на военной технике покинули Ростов и направились в свои полевые лагеря. Жители одного из приграничных поселков вышли на улицу, чтобы поприветствовать колонну.
Люди кричали тем, кто находится в технике и махали им руками. В целом они оказались очень рады, увидев бойцов ЧВК.
«Они нам теперь как родные», — заявили пользователи в комментариях.
Напомним, что в Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера».