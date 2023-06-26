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Жители в Ростовской области приветствовали проезжающие колонны ЧВК «Вагнер»

26 июня 2023, 04:51
Фото: 1MI
Жители одного из приграничных поселков в Ростовской области тепло встретили бойцов ЧВК «Вагнер», сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что представители ЧВК на военной технике покинули Ростов и направились в свои полевые лагеря. Жители одного из приграничных поселков вышли на улицу, чтобы поприветствовать колонну.

Люди кричали тем, кто находится в технике и махали им руками. В целом они оказались очень рады, увидев бойцов ЧВК.

В Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера»
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«Они нам теперь как родные», — заявили пользователи в комментариях.

Напомним, что в Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера».

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