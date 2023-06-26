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Жителя Волгодонска осудили за призывы в соцсетях к насилию

26 июня 2023, 10:46
Фото: 1MI
В Ростовской области огласили приговор жителю Волгодонска за публичные призывы к экстремизму, сообщили в региональном УФСБ.

Оперативники выяснили, что Алексей Устюхин в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп прокоментировал публикацию. Он начал призывать к насилию в отношении определенных людей.

«Фигурант заявил, что оставил комментарий в чувствах эмоционального переживания. Он раскаялся в своем поступке», — уточнили в управлении.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело, теперь Волгодонский районный суд приговорил обвиняемого к двум года заключения условно. Также ему на три года запретили заниматься администрированием сайтов.

Ранее ростовчанина задержали за призывы нападать на поддержавших СВО священников.

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