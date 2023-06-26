Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Оперативники выяснили, что Алексей Устюхин в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп прокоментировал публикацию. Он начал призывать к насилию в отношении определенных людей.
«Фигурант заявил, что оставил комментарий в чувствах эмоционального переживания. Он раскаялся в своем поступке», — уточнили в управлении.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, теперь Волгодонский районный суд приговорил обвиняемого к двум года заключения условно. Также ему на три года запретили заниматься администрированием сайтов.
Ранее ростовчанина задержали за призывы нападать на поддержавших СВО священников.