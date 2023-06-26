Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
В Ростове крупный пожар произошел на территории зоопарка. Там горит кровля экзотариума. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. На месте работают четыре наряда спасателей.
Глава администрации Алексей Логвиненко утверждает, что всех животных удалось спасти. Жертв и пострадавших, по его словам, тоже нет.
Ликвидация огня еще продолжается. Для прокладки рукавов движение машин ограничили на улицах Зоологической и Футбольной.
Вместе с тем ранее сообщалось, что в пожаре в ростовском зоопарке могут погибнуть пауки, грызуны и патагонские мары.