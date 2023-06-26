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Животных успели вынести во время пожара в зоопарке Ростова 26 июня

26 июня 2023, 16:53
Фото: rostovgazeta.ru
Спасатели на территории зоопарка в Ростове 26 июня
Животных на территории зоопарка в Ростове эвакуировали в безопасные места, утверждает глава-администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове крупный пожар произошел на территории зоопарка. Там горит кровля экзотариума. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. На месте работают четыре наряда спасателей.

Глава администрации Алексей Логвиненко утверждает, что всех животных удалось спасти. Жертв и пострадавших, по его словам, тоже нет.

В сети появилось видео пожара в зоопарке Ростова 26 июня
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Ликвидация огня еще продолжается. Для прокладки рукавов движение машин ограничили на улицах Зоологической и Футбольной.

Вместе с тем ранее сообщалось, что в пожаре в ростовском зоопарке могут погибнуть пауки, грызуны и патагонские мары.

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