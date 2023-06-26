Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
В региональном УМЧС заявили, что сотрудники выехала на улицу Зоологическую. По словам горожан, от зоопарка поднимаются в небо большие клубы дыма.
По неподтвержденной информации, сейчас горит крыша недавно открытого музея. Telegram-канал BAZA пишет, что сейчас проводится эвакуация людей и животных.
О пострадавших сведений не поступало. Что стало причиной возгорания, остается загадкой.
Ранее в Сети появились кадры крупного пожара на складе в Волгодонске 22 июня.