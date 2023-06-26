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Зоопарк загорелся в Ростове-на-Дону вечером 26 июня

26 июня 2023, 16:06
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошло возгорание на территории зоопарка вечером в понедельник, 26 июня, сообщают местные жители в соцсетях.

В региональном УМЧС заявили, что сотрудники выехала на улицу Зоологическую. По словам горожан, от зоопарка поднимаются в небо большие клубы дыма.

По неподтвержденной информации, сейчас горит крыша недавно открытого музея. Telegram-канал BAZA пишет, что сейчас проводится эвакуация людей и животных.

О пострадавших сведений не поступало. Что стало причиной возгорания, остается загадкой.

Ранее в Сети появились кадры крупного пожара на складе в Волгодонске 22 июня.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Пожар в зоопарке Ростова#ЧП в Ростове#ЭХвакуация животных\#Загорелся зоопарк в Ростове#Пожар в зоопарке в Ростове 26 июня
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