Андрей Воробьев: Подмосковье перейдет на новую схему техобслуживания газовых приборов

Еще одна причина таких нововведений — защита от мошенников. Дело в том, что злоумышленники предлагают жильцам МКД услуги или оборудование по цене, которая гораздо выше средней. При этом плату они требуют вперед. У работников Мособлгаза есть специальное удостоверение с QR-кодом, который клиент без проблем может проверить на сайте организации.