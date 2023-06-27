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Андрей Воробьев: Подмосковье перейдет на новую схему техобслуживания газовых приборов

27 июня 2023, 11:44
Фото: Антон Чернов / пресс-служба Правительства Московской области
В Московской области будут использовать новую схему технического обслуживания (ТО) газового оборудования в жилых домах. Губернатор региона Андрей Воробьев посвятил этому вопросу еженедельное совещание с правительством Подмосковья и главами городских округов.

Сообщается, что новая схема техобслуживания газовых приборов будет применяться с 1 января 2024 года. Заниматься этой деятельностью будет только Мособлгаз. Благодаря изменениям качество обслуживания станет выше, а эксплуатация газового оборудования — более безопасной, пишет mosregtoday.ru.

Отметим, что в настоящее время техобслуживанием газовых приборов в регионе занимаются сотни разных предприятий.

По словам Воробьева, в области будет использоваться унифицированная схема ТО газового оборудования в многоквартирных домах. Мособлгаз обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения работ по обслуживанию, включая технику и специалистов.

Губернатор Подмосковья отметил, что сейчас необходимо донести до населения информацию о переходе на новую систему. Жильцам МКД важно разъяснять, что сейчас вводится новый стандарт ТО, отличающийся четкостью и прозрачностью. Граждане должны понимать, какие именно услуги включены в техобслуживание, как должен выглядеть газовик и с какой периодичностью предусмотрены проверки.

Решение всех вопросов, которые возникают в связи с переходом на новую схему, можно будет решить по принципу одного окна.

Глава министерства энергетики Московской области Александр Самарин рассказал, что сейчас в регионе сформирован реестр из двенадцати компаний-субподрядчиков, которые будут сотрудничать с Мособлгазом в период перехода на новую систему и заниматься обслуживанием оборудования. До 1 ноября с этими организациями планируется заключить соглашения во избежание перерыва в ТО.

Еще одна причина таких нововведений — защита от мошенников. Дело в том, что злоумышленники предлагают жильцам МКД услуги или оборудование по цене, которая гораздо выше средней. При этом плату они требуют вперед. У работников Мособлгаза есть специальное удостоверение с QR-кодом, который клиент без проблем может проверить на сайте организации.

ТО газовых приборах в многоквартирных домах будет проводиться ежегодно. Услуги включают в себя очистку котлов, конфорок, газовых колонок от загрязнений, устранение утечек газа, воды или теплоносителя. Также в рамках техобслуживания предусмотрена проверка системы безопасности и тяги вентиляции и дымохода. Помимо этого, новая схема включает в себя проверку счетчика, настройку параметров сжигания газа. По вопросам газовой безопасности с жильцами будет проводиться инструктаж.

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