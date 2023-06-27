Андрей Воробьев: Подмосковье перейдет на новую схему техобслуживания газовых приборов

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Сообщается, что новая схема техобслуживания газовых приборов будет применяться с 1 января 2024 года. Заниматься этой деятельностью будет только Мособлгаз. Благодаря изменениям качество обслуживания станет выше, а эксплуатация газового оборудования — более безопасной, пишет mosregtoday.ru.
Отметим, что в настоящее время техобслуживанием газовых приборов в регионе занимаются сотни разных предприятий.
По словам Воробьева, в области будет использоваться унифицированная схема ТО газового оборудования в многоквартирных домах. Мособлгаз обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения работ по обслуживанию, включая технику и специалистов.
Губернатор Подмосковья отметил, что сейчас необходимо донести до населения информацию о переходе на новую систему. Жильцам МКД важно разъяснять, что сейчас вводится новый стандарт ТО, отличающийся четкостью и прозрачностью. Граждане должны понимать, какие именно услуги включены в техобслуживание, как должен выглядеть газовик и с какой периодичностью предусмотрены проверки.
Решение всех вопросов, которые возникают в связи с переходом на новую схему, можно будет решить по принципу одного окна.
Глава министерства энергетики Московской области Александр Самарин рассказал, что сейчас в регионе сформирован реестр из двенадцати компаний-субподрядчиков, которые будут сотрудничать с Мособлгазом в период перехода на новую систему и заниматься обслуживанием оборудования. До 1 ноября с этими организациями планируется заключить соглашения во избежание перерыва в ТО.
Еще одна причина таких нововведений — защита от мошенников. Дело в том, что злоумышленники предлагают жильцам МКД услуги или оборудование по цене, которая гораздо выше средней. При этом плату они требуют вперед. У работников Мособлгаза есть специальное удостоверение с QR-кодом, который клиент без проблем может проверить на сайте организации.
ТО газовых приборах в многоквартирных домах будет проводиться ежегодно. Услуги включают в себя очистку котлов, конфорок, газовых колонок от загрязнений, устранение утечек газа, воды или теплоносителя. Также в рамках техобслуживания предусмотрена проверка системы безопасности и тяги вентиляции и дымохода. Помимо этого, новая схема включает в себя проверку счетчика, настройку параметров сжигания газа. По вопросам газовой безопасности с жильцами будет проводиться инструктаж.