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Аварийный дом частично обрушился на Станиславского в Ростове-на-Дону утром 27 июня

27 июня 2023, 07:26
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону частично обрушился дом на улице Станиславского, 103, сообщили в региональном УМЧС.

Утром во вторник, 27 июня, произошло обрушение потолка в одной из квартир на первом этаже. Это случилось в санузле.

«В данный момент на месте работают городские спасатели. Медицинская помощь никому не потребовалась», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что в 2020 году здание признали аварийным.

Ранее появились кадры после взрыва в девятиэтажном доме в Ростове-на-Дону 2 июня. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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