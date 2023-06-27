Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Утром во вторник, 27 июня, произошло обрушение потолка в одной из квартир на первом этаже. Это случилось в санузле.
«В данный момент на месте работают городские спасатели. Медицинская помощь никому не потребовалась», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году здание признали аварийным.
Ранее появились кадры после взрыва в девятиэтажном доме в Ростове-на-Дону 2 июня. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.