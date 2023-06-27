Больше суток живут сотни жильцов двух высоток на Тибетской в Ростове

По словам местной жительницы, ее дом подключен к основной и резервной линиям электропередач. Это значит, что если одна выходит из строя — ее подменяет другая. Однако уже больше суток ростовчане живут без света, лифтов и воды. Насосы в доме, рассказала Юлия, также работают от электричества.