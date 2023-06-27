Больше суток живут сотни жильцов двух высоток на Тибетской в Ростове

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
По словам местной жительницы, ее дом подключен к основной и резервной линиям электропередач. Это значит, что если одна выходит из строя — ее подменяет другая. Однако уже больше суток ростовчане живут без света, лифтов и воды. Насосы в доме, рассказала Юлия, также работают от электричества.
В такой же ситуации, добавила собеседница RostovGazeta, оказались соседняя высотка и магазин.
«Рядом на соседней стройке свет есть. Вчера вечером, не с утра, начали разбираться с данным вопросом. Приехала бригада, не могу пояснить кого именно, так как жильцы дома обращались везде: в управляющую компанию, в энергосбыт, в „Россети“, в администрацию, прокуратуру. Оставлены многочисленные жалобы в жилищную инспекцию», — рассказывает Юлия Кишкань.
Она сомневается, что во время вчерашнего ливня проводились ремонтные работы.
«Поврежден и основной кабель, и резервный, потому что они рассчитаны на два дома, а записаны четыре. Какие именно — ещё не уточняется. Повреждение кабелей в трех местах», — пояснила Юлия.
По мнению собеседницы RostovGazeta, кабель могли повредить из-за весеннего разрытия дороги или из-за строительства жилого комплекса по соседству.
«Звонила в УК, МУ МПП Ворошиловского района. Ответила девушка, которая не пожелала представиться. Сказала, что работы ведутся. О сроках выполнения работ неизвестно. На мою просьбу соединить с руководителем, ответила, что она не секретарь. А секретаря нет на месте. После моего звонка, УК не отвечала никому. Жильцы звонили, там был сбой вызова», — жалуется жительница многоквартирного дома.
Корреспондент RostovGazeta попытался выяснить в управляющей компании многострадального дома на Тибесткой, почему жильцы вынуждены больше суток обходиться без электричества. Однако на звонок журналиста в МУПП Ворошиловского района никто не ответил. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta писала о том, что горячую воду в части Ростова-на-Дону включат не ранее 27 июня.