Депутат Федяев заявил, что ростовское ЛДПР его предало

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Федяев начал с того, что рассказал о своем намерении баллотироваться на новый срок и ему согласовали 38 одномандатный избирательный округ. Ему это удобно, так как он проживает в этом районе.
Однако на этапе согласования списков Высшим Советом ЛДПР в Москве кандидатуру Федяева убрали. Сам он назвал это подлым поступком и предательством.
«Единственное, что хочется сказать тем, кто принимал это решение — вы подлецы и негодяи», — возмутился депутат.
Ранее стало известно, что улица Жириновского первой появится в Таганроге, а не в Ростове.