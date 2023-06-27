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Депутат Федяев заявил, что ростовское ЛДПР его предало

27 июня 2023, 12:27
Фото: 1MI
Депутат Федяев заявил, что ростовское ЛДПР его предало
Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев заявил, что его предало региональное отделение ЛДПР, сообщил он в Telegram.

Федяев начал с того, что рассказал о своем намерении баллотироваться на новый срок и ему согласовали 38 одномандатный избирательный округ. Ему это удобно, так как он проживает в этом районе.

Однако на этапе согласования списков Высшим Советом ЛДПР в Москве кандидатуру Федяева убрали. Сам он назвал это подлым поступком и предательством.

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«Единственное, что хочется сказать тем, кто принимал это решение — вы подлецы и негодяи», — возмутился депутат.

Ранее стало известно, что улица Жириновского первой появится в Таганроге, а не в Ростове.

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