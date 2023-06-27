Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Директор «TEN девелопмент» Юрий Романович рассказал РБК Екатеринбург, что они выкупили несколько структур. В том числе проектный институт, завод крупнопанельного домостроения и управляющую организацию.
«О параметрах сделки информации нет. Но в апреле 2023 года смоимость компании оценивали в три миллиарда рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ростовское подразделение не будет ограничиваться только панельным домостроением. Рассматриваются также проекты по монолитной технологии.
Ранее в Ростове выставили на продажу долгострой на проспекте Стачки за 110,9 миллиона рублей.