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Девелопер из Екатеринбурга выкупил строительный бизнес «Интеко» в Ростове-на-Дону

27 июня 2023, 06:22
Фото: 1mi
Застройщик из Екатеринбурга «TEN девелопмент» приобрел подразделение «Интеко» в Ростове-на-Дону, пишут СМИ.

Директор «TEN девелопмент» Юрий Романович рассказал РБК Екатеринбург, что они выкупили несколько структур. В том числе проектный институт, завод крупнопанельного домостроения и управляющую организацию.

«О параметрах сделки информации нет. Но в апреле 2023 года смоимость компании оценивали в три миллиарда рублей», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что ростовское подразделение не будет ограничиваться только панельным домостроением. Рассматриваются также проекты по монолитной технологии.

Ранее в Ростове выставили на продажу долгострой на проспекте Стачки за 110,9 миллиона рублей.

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