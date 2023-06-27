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Экс-главе МинЖКХ Ростовской области Майеру дали пять лет колонии

27 июня 2023, 14:29
Фото: 1mi
Экс-главе МинЖКХ Ростовской области Майеру дали пять лет колонии
Суд изменил приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Согласно новому решению суда, обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет колонии общего режима. Также ему запретили работать на государственной службе в течение трех лет.

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Напомним, что ранее бывшего министра приговорили к 3 годам 5 месяцам заключения по факту превышения полномочий во время благоустройства парков в Ростовской области. Он отбыл наказание и вышел на свободу из СИЗО, после чего его сразу же задержали.

СМИ пишут, что фигуранта заподозрили еще в 11 эпизодах злоупотребления полномочиями. Официальной информации об этом не поступало она уточняется.

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