Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Согласно новому решению суда, обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет колонии общего режима. Также ему запретили работать на государственной службе в течение трех лет.
Напомним, что ранее бывшего министра приговорили к 3 годам 5 месяцам заключения по факту превышения полномочий во время благоустройства парков в Ростовской области. Он отбыл наказание и вышел на свободу из СИЗО, после чего его сразу же задержали.
СМИ пишут, что фигуранта заподозрили еще в 11 эпизодах злоупотребления полномочиями. Официальной информации об этом не поступало она уточняется.