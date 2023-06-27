Экс-начальник новочеркасского отдела ГИБДД за коррупцию проведет в колонии девять лет

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В понедельник, 26 июня, Новочеркасский городской суд Ростовской области рассмотрел уголовное дело против Евгения Ганзенко, признав его виновным во взяточничестве за покровительство младшего коллеги.
Суд установил, что Евгений Ганзенко, находящийся в должности начальника отдела ГИБДД в Новочеркасске, потребовал у подчиненного ежемесячно передавать ему по 150 тысяч рублей. Эти деньги были гарантией того, что в будущем Ганзенко будет покровительствовать ему на службе.
Благодаря этому в течение четырех месяцев с ноября 2019 по февраль 2020 Ганзенко получил от подчиненного 600 тысяч рублей. Теперь экс-начальника осудили на девять лет лишения свободы, которые он проведет в колонии, кроме того, ему придется выплатить в пользу государства 1,8 миллиона рублей. Более того Ганзенко лишили звания майора полиции, он не сможет занимать должность на госслужбе в течение пяти лет. Приговор пока не обрел законную силу.
Ранее полицейского осудили за передачу взятки в размере 40 миллионов рублей.