Экс-начальник новочеркасского отдела ГИБДД за коррупцию проведет в колонии девять лет

Благодаря этому в течение четырех месяцев с ноября 2019 по февраль 2020 Ганзенко получил от подчиненного 600 тысяч рублей. Теперь экс-начальника осудили на девять лет лишения свободы, которые он проведет в колонии, кроме того, ему придется выплатить в пользу государства 1,8 миллиона рублей. Более того Ганзенко лишили звания майора полиции, он не сможет занимать должность на госслужбе в течение пяти лет. Приговор пока не обрел законную силу.