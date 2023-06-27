Эксперты объяснили причины снижения цен на молоко в России

В последнее время предприятия всё чаще принимают молоко от сельхозпроизводителей по сниженным ценам или отказываются оплачивать его или услуги по его переработке. Например, в Ленинградской области литр молока принимают по 25 рублей, в Ростовской области — по 22 рубля, в Алтайском крае — по 19 рублей, а в Чувашии — по 16-18 рублей. При этом стоимость производства молока составляет не менее 21 рубля за литр, по данным «КП».