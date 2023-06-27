Эксперты объяснили причины снижения цен на молоко в России

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
В последнее время предприятия всё чаще принимают молоко от сельхозпроизводителей по сниженным ценам или отказываются оплачивать его или услуги по его переработке. Например, в Ленинградской области литр молока принимают по 25 рублей, в Ростовской области — по 22 рубля, в Алтайском крае — по 19 рублей, а в Чувашии — по 16-18 рублей. При этом стоимость производства молока составляет не менее 21 рубля за литр, по данным «КП».
В Свердловской области стоимость молока находится на рекордно низком уровне, а фермеры в Тюменской области заявляют, что литр удоя стоит дешевле литра воды, пишут iz.ru.
«Когда люди сталкиваются с выбором между сыром по 1 тысяче рублей за килограмм и свининой или курицей, они выбирают свинину или курицу», — объясняет генеральный директор компании «Агро-Актив» Илья Бондарев в комментарии для «ФедералПресс».
Он отмечает, что после ухода нескольких крупных иностранных брендов объявления о молочных продуктах стали реже, что отразилось на продажах. Согласно данным аналитиков, продажи творожных десертов сократились на 18,6% в прошлом году, а йогурты — более чем на 15%. Сметану, творог и кефир также стали покупать реже.
По словам исполнительного директора Союза фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга Виктории Арсеевой, причиной такого кризиса стало закрытие некоторых зарубежных рынков для российских производителей после февраля 2022 года.