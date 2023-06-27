Эксперты проанализировали экономическую эффективность работы ФОМС

В прошлом году объем доходов бюджета Фонда обязательного медстрахования составил около 2,8 триллиона рублей. В 2012 году показатель составлял 966,5 миллиарда рублей. То есть за десять лет доходы организации выросли на 1,8 триллионов рублей. При этом с текущего года доходы ФОМС превысят три триллиона рублей, и в предстоящие три года рост доходов в сравнении с 2022 годом составит восемьсот тринадцать миллиардов рублей — почти на тридцать процентов.