Эксперты проанализировали экономическую эффективность работы ФОМС

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
По сообщению издания Эксперт, в начале 90-х годов ХХ века для наращивания объемов финансирования здравоохранения в России были сформированы федеральный и региональный фонды обязательного медицинского страхования. Они и выступили основой для развития системы обязательного медицинского страхования.
По словам заместителя председателя Комитета по охране здоровья Государственной думы Татьяны Соломатиной, на сегодняшний день ФОМС представляет собой финансовый инструмент для закрытия программы госгарантий. По ее мнению, на данный момент пока не хватает денег на стопроцентное покрытие программы государственных гарантий, и не всегда расчеты соответствуют себестоимости той услуги, которую должна оказать медицинская организация. Несмотря на это, фонд сыграл значительную роль в развитии системы здравоохранения, учит медучреждения считать и зарабатывать средства, поскольку сейчас все живут в рамках рыночной экономики.
В прошлом году объем доходов бюджета Фонда обязательного медстрахования составил около 2,8 триллиона рублей. В 2012 году показатель составлял 966,5 миллиарда рублей. То есть за десять лет доходы организации выросли на 1,8 триллионов рублей. При этом с текущего года доходы ФОМС превысят три триллиона рублей, и в предстоящие три года рост доходов в сравнении с 2022 годом составит восемьсот тринадцать миллиардов рублей — почти на тридцать процентов.
С 2013 года стали действовать единые для всей Российской Федерации нормативы финансирования базовой программы обязательного медицинского страхования. А вопрос с дефицитами региональных программ ОМС был закрыт одинаковыми требованиями к оплате медицинской помощи.
«Ежегодно расширяются программы профилактических мероприятий, увеличивается список исследований, проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований. Профилактические мероприятия в 2022 году прошли 51,7 млн человек, или 100,2% от подлежащих к прохождению профилактических мероприятий.
Охват профилактическими мероприятиями в 2022 году увеличился на 39% в сравнении с 2021 годом», — рассказал председатель ФОМС Илья Баланин.
Татьяна Соломатина выразила мнение, что в скором будущем основной задачей фонда будет дополнительное финансирование действующих программ и делать это будет необходимо в нынешних сложных экономических условиях.
Средства обязательного медицинского страхования использовались и продолжают направляться на реализацию ряда государственных программ и проектов: ПНП «Здоровье», «Земский доктор», «Бережливая поликлиника», региональных программ модернизации здравоохранения и так далее. Данные программы направлены на повышение доступности и качества медуслуг в самых отдаленных уголках государства, а также помогают проводить ремонт помещений, оснащать медицинские учреждения современным оборудованием и привлекать лучшие профессиональные кадры, гарантируя достойную заработную плату медработникам всех уровней.